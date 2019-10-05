В Саратовской области уволен главврач, перевозивший инвалидов в машине с овощами

В Саратовской области отстранили от должности главврача больницы, пациенты которой были вынуждены добираться до процедуры гемодиализа в машине с овощами. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Сергей Наумов.

Ранее сторонники спикера Госдумы Вячеслава Володина, уроженца Саратовской области, разместили в "Инстаграме" видео, на кадрах которого видно, что инвалидам первой группы приходится ездить в машине в окружении коробок и сеток с капустой. Так группы пациентов возят по несколько раз в неделю из Дергачей в Энгельс на процедуру гемодиализа. Протяжённость пути от одного населённого пункта до другого составляет 250 километров.

— Ноги не гнутся, выйдешь — будешь падать, — говорит одна из женщин на видео.

— Этому грубейшему должностному нарушению нет ни объяснения, ни прощения… В отношении главного врача Дергачёвской РБ Хусаинова Шамиля Шакирзяновича приняты исчерпывающие организационные меры: он освобождён от занимаемой должности. Я думаю, таким людям нет места в руководящем звене системы здравоохранения, — написал Сергей Наумов в комментариях на странице сторонников Володина.

Он также обратил внимание главных врачей больниц области на недопустимость подобного отношения к пациентам. Кроме того, от своего имени Наумов принёс извинения жителям всего Дергачёвского района, где находится больница, которую возглавлял Хусаинов.

Уточняется, что для перевозки пациентов на процедуру гемодиализа не используются специальные автомобили скорой помощи. Однако больным должны быть предоставлены комфортные условия при транспортировке.

Ранее сообщалось, что пациента, доставленного в одну из больниц Магнитогорска, просто положили на пол "в уголке", где в течение часа никто не обращал на него внимания.