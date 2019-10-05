В МЧС рассказали, как защититься от злой собаки

Специалисты советуют немедленно обратиться в ближайший травмпункт и рассказать о нападении полицейским и санитарной службе.

Собаку, которая готовится на вас напасть, можно остановить, сбив с толку разными командами. Если это не сработает, то нужно быть готовым ударить агрессивное животное и постараться минимизировать возможные травмы от укуса. Такие советы от МЧС приводит РИА "Новости".

Эксперты отмечают, что прежде всего нужно твёрдо и спокойно давать собаке останавливающие команды: "Место!", "Стоять!", "Сидеть!" или "Фу!". Зачастую это действует на животных — в растерянности они могут отступить.

Однако если это не сработает, советует МЧС, для защиты от нападения собаки стоит использовать различные палки, зонты или камни. Последние можно метнуть в животное, одновременно отступая к укрытию. При этом лучше позвать на помощь окружающих.

Если и это не остановит животное, то следует как можно плотнее обмотать предплечье и руку верхней одеждой и затем спровоцировать собаку на укус. После этого собаку можно ударить по верхней челюсти. Уязвимыми местами у этих животных также выступают нос, пах и язык.

Если укуса избежать не удалось, то рану следует обработать обеззараживающим раствором, а затем смазать края йодом. Если собака домашняя, то стоит уточнить у хозяев, привита ли она от бешенства.

Также специалисты МЧС советуют немедленно обратиться в ближайший травмпункт и поставить санитарную службу и полицию в известность об инциденте, по возможности указав точный адрес хозяина собаки.