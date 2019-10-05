В Алтайском крае при строительстве магазина нашли скелеты

Предполагается, что останки могли принадлежать священнослужителям, так как в 1930-е годы на этом месте был храм.

В Алтайском крае при строительстве супермаркета обнаружили два скелета, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.

— Доследственная проверка проводится по факту обнаружения двух человеческих скелетов в селе Смоленское, — говорится в сообщении.

На месте строительства супермаркета раньше находились церковь и погост. В одной из могил была найдена одежда, похожая на рясу. Предполагается, что останки могли принадлежать священнослужителям.

Настоятель местной церкви Алексий Штык рассказал, что храм Смоленской иконы Божией Матери был разрушен в 30-е годы прошлого века. После проведения судебно-медицинских и криминалистических экспертиз планируется перезахоронить останки.