В ДТП с микроавтобусом и фургоном в Румынии погибло 10 человек

В Румынии в результате ДТП с участием микроавтобуса и автофургона погибло десять человек, ещё семь получили ранения. Об этом сообщает агентство Mediafax.

Два транспортных средства столкнулись на юго-востоке страны, в районе Сфынту-Георге. В микроавтобусе находилось 17 человек.

Водитель автофургона и девять пассажиров микроавтобуса скончались. Остальных пострадавших с различными травмами доставили в медицинские учреждения Бухареста и Слобозии.

По данным телеканала Antena 3, который ссылается на главу Департамента по чрезвычайным ситуациям Раеда Арафата, состояние четырёх пострадавших врачи оценивают как очень тяжёлое.

По предварительным данным, причиной ДТП послужило то, что водитель автофургона не справился с управлением и выехал на противоположную сторону движения.