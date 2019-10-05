В Аргентине установили бюст Гагарина и открыли в честь него выставку

Открытие выставки приурочено к годовщине запуска в космос первого искусственного спутника Земли — он состоялся 4 октября 1957 года.

Estoy muy contento por la visita del cosmonauta, Sergey Revin, a nuestra provincia. Esta tarde en el PALP, descubrimos el busto de Yuri Gagarin a 62 años del primer vuelo espacial. #SanLuisNosUne pic.twitter.com/giGDwNsBFZ — Alberto R Saá (@alberto_rsaa) October 4, 2019

В планетарии города Ла-Пунта в аргентинской провинции Сан-Луис открыли выставку, посвящённую жизни и полётам в космос Юрия Гагарина. В экспозицию в том числе входит бюст космонавта. Об этом сообщает РИА "Новости".

Открытие выставки приурочено к годовщине запуска в космос первого искусственного спутника Земли — он состоялся 4 октября 1957 года. Организатором мероприятия стало Россотрудничество, а бюст космонавта установлен по просьбе Университета Ла-Пунты.

В церемонии открытия принял участие российский космонавт Сергей Ревин. На протяжении двух дней он отвечал на все интересующие публику вопросы — от условий работы в открытом космосе до гипотезы о существовании инопланетян. В открытии также поучаствовали дети, одетые в костюмы покорителей космоса.

— К сожалению, [сейчас] немногие хотят стать космонавтами, что у нас в России, что в других странах. Они не допускают мысли, что об этом можно мечтать. Поэтому одна из наших задач в России состоит в том, чтобы побольше рассказывать о нашей профессии, чтобы ребята начинали уже мечтать, — рассказал журналистам Ревин.

Ранее сообщалось, что бюст Юрия Гагарина установят на "Аллее славы" Русского культурного сада в американском Кливленде.