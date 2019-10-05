На Урупском ГОК в Карачаево-Черкесии произошло задымление

Представители администрации Урупского ГОК сообщили, что инцидент ликвидирован, пострадавших нет.

На одном из добывающих блоков горно-обогатительного комбината "Урупский" в Карачаево-Черкесии произошло задымление. Об этом сообщили в Администрации Урупского района.

— В одном блоке задымление, там людей нет, это в подземной шахте, — передаёт слова источника ТАСС.

В региональном главке МЧС рассказали, что произошло задымление силового кабеля. С места эвакуировали 46 человек.

Представители Администрации Урупского ГОК сообщили, что к настоящему моменту задымление ликвидировали, пострадавших нет.