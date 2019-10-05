В Новосибирске займутся разработкой летающих авто

Дальность полёта такого авто должна составить тысячу километров, а максимальная скорость — более 300 километров в час.

На базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина появилась лаборатория, в которой учёные будут работать над созданием модели первого летающего автомобиля отечественного производства. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований.

— Специалистам лаборатории предстоит создать демонстратор транспортного беспилотника сверхкороткого взлёта и посадки с гибридной силовой установкой (летающий автомобиль), — цитирует руководителя проекта от ФПИ Григория Макеича РИА "Новости".

По предварительным данным, в ближайшие четыре года специалисты должны будут определиться с техническим обликом нового аппарата и провести ряд наземных и лётных испытаний.

В Фонде перспективных исследований рассказали, что летательный аппарат должен взлетать и садиться на 50-метровую площадку с высотой препятствий на границе до 15 метров. Дальность полёта должна составить тысячу километров, а максимальная скорость — более 300 километров в час. Предполагается, что аппарат будет рассчитан на вес полезной нагрузки, составляющей до 500 килограммов.