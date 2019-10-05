В России ограничат скорость движения самокатов и гироскутеров

Министерство транспорта и Госавтоинспекция готовят поправки к правилам дорожного движения, которые предусматривают появление нового термина — средства индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на главу Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрия Митрошина.

По словам специалиста, речь идёт о электросамокатах, гироскутерах, сегвеях, скейтах, роликах и моноколёсах. Владельцы СИМ должны будут перемещаться по велосипедным дорожкам, а в случае их отсутствия — по тротуарам, но с ограничением до 20 километров в час. Если же ни велодорожек, ни тротуаров на маршруте нет, то разрешается выезд на проезжую часть, где нужно будет держаться в правом ряду.

Митрошин отметил, что нововведения в ПДД пока находятся на стадии согласования и обсуждения.

Напомним, ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишать прав за вождение самоката в нетрезвом виде.