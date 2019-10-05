Под Ростовом задержали сбежавшего в августе заключённого

Выяснилось, что беглец скрывался в малонаселённых пунктах. В момент задержания он находился в одном из заброшенных зданий.

Сотрудники полиции и ФСИН задержали заключённого, в августе сбежавшего из колонии в городе Новочеркасске Ростовской области. Соответствующее заявление опубликовали на сайте регионального УМВД РФ.

44-летнего мужчину, осуждённого за убийство, удалось задержать в Заветинском районе.

— После побега преступник скрывался в малонаселённых пунктах. В момент задержания мужчина находился на территории Ремонтненского района в одном из заброшенных зданий, — отметили в заявлении.

По предварительным данным, после задержания мужчину передали сотрудникам ГУФСИН России по Ростовской области.

Ранее Лайф сообщал, что 44-летний Александр Гросс сбежал из исправительной колонии в Новочеркасске, где отбывал наказание за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего. Выйти на свободу он должен был в 2022 году.