В Якутии медведь убил экс-депутата

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Фото © Pixabay

Экс-депутат Государственного собрания Якутии Александр Крылов погиб в результате нападения медведя, сообщает ЯСИА.

— Информация, распространяемая в соцсетях, к сожалению, подтвердилась. Тело Александра Крылова на вездеходах транспортируют в Томтор, — сказал исполняющий обязанности главы муниципалитета Игорь Водовозов.

Уточняется, что 5 октября Крылов во время охоты с компанией застрелил медведя. И в тот момент, когда он подошёл к телу животного, на экс-депутата напал другой хищник, который и нанёс ему смертельные раны.

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