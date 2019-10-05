Врач объяснил, откуда берётся второе дыхание

Специалист рассказал, что данное явление неопасно и часто наблюдается у тех, кто не привык к физической нагрузке.

Лёгкость в мышцах и ясность ума, которые появляются после сильной усталости во время интенсивной физической или умственной работы, вполне объяснимы с физиологической точки зрения. Об этом рассказал врач-реабилитолог высшей категории Александр Сибилев.

По его словам, вторым дыханием люди называют физиологический эффект, который провоцирует сложный процесс, происходящий в организме при интенсивной физической нагрузке. Энергия появляется при расщеплении аденозинтрифосфата, который синтезируется из питательных веществ.

— Данное явление чаще наблюдается у не привыкших к физической нагрузке людей и сигнализирует о неготовности мышц к выполнению возложенных на них нагрузок. Надо чаще тренировать мышцы, чтобы они были более выносливыми, — рассказал Сибилев изданию "Аргументы и факты".

При этом он отметил, что данное явление неопасно.