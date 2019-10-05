Кошки оказались в семь раз неудачливее собак

Примечательно, что, согласно статистике, спасатели чаще помогают даже птицам, нежели собакам.

Кошки попадают в беду в семь раз чаще собак. К такому выводу пришли латвийские спасатели, которые выезжают на помощь животным, сообщает "Интерфакс".

Согласно статистике Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), только за этот год в Латвии спасатели уже 309 раз оказывали помощь котам. Они, как правило, забирались на дерево и не могли спуститься, застревали в трубах или падали в вентиляционные шахты и колодцы.

После кошек, по статистике, нуждающимися в помощи признаны птицы — голуби, кукушки, чайки, вороны, аисты, дрозды и другие. Как правило, они попадают в рыболовные сети или залетают в вентиляционные шахты. С начала года было зафиксировано 140 таких случаев.

А вот с просьбой помочь попавшей в беду собаке с начала года поступило лишь 44 звонка.

Спасатели отметили, что выезжали не на все вызовы, где требовалась помощь животным. Они оказывали помощь только в том случае, если животное оказывалось в такой ситуации, когда не может выбраться самостоятельно или его жизнь находится под угрозой. По вопросу травм и ранений спасатели перенаправляли вызовы в службу ветеринарной помощи.

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