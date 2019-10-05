Врачи рассказали, как побороть высокое давление без таблеток

150 минут тренировок в неделю окажут значительную помощь в борьбе с гипертонией.

Немецкие медики из Университетской клиники Мангейма составили список рекомендаций по снижению давления естественным образом, без использования лекарств. Об этом сообщает портал Medikforum.

По словам директора клиники Бернхарда Крамера, у большинства людей с высоким кровяным давлением избыточный вес, поэтому сброс нескольких килограммов должен привести к улучшению состояния.

Немаловажным фактором в вопросе снижения давления является и ограничение в употреблении соли. Врачи отмечают, что даже людям без гипертонии не следует принимать более пяти-шести граммов соли в день, а людям с повышенным давлением и вовсе стоит от неё отказаться, заменив специями.

Также специалисты рекомендуют соблюдать диету, включающую большое количество овощей, фруктов, нежирных молочных продуктов и цельного зерна. Такой рацион позволит снизить давление примерно на 10 миллиметров ртутного столба.

Безусловно, правильное питание имеет важное значение в вопросе борьбы с гипертонией, но не стоит забывать и о физических упражнениях, ведь лёгкие пробежки, езда на велосипеде и плавание тоже помогают снизить давление. 150 минут тренировок в течение недели очень полезны для сердца.

Кроме того, медики называют и другие способы, с помощью которых можно избавиться от гипертонии. Среди них — поход в сауну, донорство крови, употребление чеснока, свекольного сока и боярышника, а также продуктов, содержащих магний.