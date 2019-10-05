Певица Сиа заявила, что страдает неизлечимой болезнью

Лечения данного заболевания на сегодняшний день нет, однако существует терапия, которая смягчает симптомы.

Австралийская певица и автор песен Сиа призналась в том, что у неё неврологическое заболевание и она страдает от хронической боли из-за синдрома Элерса — Данлоса. Об этом артистка написала в своём официальном аккаунте в социальной сети "Твиттер".

— Я страдаю от хронической боли. Я просто хочу поддержать тех из вас, кто также страдает от боли, неважно физической или эмоциональной. Продолжай двигаться дальше. Жизнь чертовски тяжела. Боль деморализует, но ты не одинок, — написала певица.

Синдром Элерса — Данлоса — это наследственное нарушение соединительных тканей, вызванное дефектом в синтезе коллагена. Болезнь, как правило, поражает суставы, кожу и кровеносные сосуды. Среди симптомов — свободные (плохо прикреплённые) и сильно гнущиеся суставы, гладкая или эластичная, легко повреждающаяся кожа, а также неправильное заживление ран и формирование шрамов, которые расширяются с течением времени.

Это редкое заболевание — им страдает по меньшей мере 1 из 5000 человек во всём мире. По данным экспертов, на 2017 год существует 13 типов синдрома Элерса — Данлоса. Люди с классической формой данной болезни могут испытывать хронические боли.