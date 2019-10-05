Бочкарёва после скандала процитировала Чаадаева: Заблуждения так быстры

При этом звезда "Счастливы вместе", ранее задержанная с кокаином, так и не прокомментировала информацию о состоянии своего здоровья.

Актриса Наталья Бочкарёва, ранее задержанная с кокаином, процитировала в "Инстаграме" известного русского философа и публициста Петра Чаадаева. Поклонники предположили, что таким образом она ответила всем, кто раскритиковал её после скандала.

— Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не заразительно; то же самое с заблуждением и истиной. Вот почему заблуждения распространяются быстро, а истина так медленно, — подписала фото звезда "Счастливы вместе".

Напомним, ранее Наталью Бочкарёву задержали с кокаином, однако актриса опровергла Лайфу эту информацию. Несмотря на подтверждение МВД и появление в Сети видео, артистка продолжает всё отрицать. Она записала видеообращение к фанатам с советом "не верить Интернету".

Также сутки назад в СМИ появилась информация, что у актрисы парализовало половину лица из-за стресса и болезни.