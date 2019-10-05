Победительница "Холостяка" сыграла свадьбу в Италии — видео

Победительница шестого сезона "Холостяка" Дарья Клюкина и топ-менеджер "Газпром-Медиа" Владимир Чопов сыграли свадьбу на озере Комо в Италии.
На своей странице в "Инстаграме" девушка показала последние приготовления к свадьбе, которая состоялась на вилле Balbiano. Вместе с родственниками молодожёнов в Италию приехали многие звёзды, среди которых были Дима Билан, Николай Басков и Яна Рудковская.
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Случилось красивое событие @klyukina_d и Владимир - поздравлю с этим важным днём ! Будьте всегда сказочно счастливы !!!!!!!!! Какие прозвучали слова на церемонии , меня тронуло до мурашек , честно !!! рядом сидели подружки невесты и плакали ., чуть за собой не увлекли этими эмоциями ., 😌я впервые почувствовал , в этом отрезке времени ,что бракосочетание это действительно искусство ... взгляды меняются !!! #билан #димабилан #биланперезагрузка
В числе особенностей прошедшего торжества можно отметить мультимедийные столы, транслировавшие световые шоу, выступления гимнасток и аниматоров перед виллой, а также появление официантов в костюмах из фольги.
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историю , а видела как Вы понимаете много чего ,ребата 🔥 Даша , @klyukina_d , Володя , у Вас самая стильная и самая креативная свадьба !!! Респект, а самая главное анти калорийная )) Ну и конечно контент от Димы Билана @bilanofficial и Николая Баскова @nikolaibaskov в этот фантастический день был как нельзя в кассу ❤️✨✨✨✨
Лайф писал, что свадебное платье невесты, купленное в Париже в бутике Elie Saab, обошлось не менее чем в полмиллиона. Ранее девушка объяснила, почему променяла Егора Крида, который и был тем самым холостяком, на топ-менеджера "Газпрома".
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