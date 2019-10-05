Ведущий "60 минут" объяснил, почему нужно обсуждать Украину

Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия" Евгений Попов объяснил, почему на телевидении нужно обсуждать Украину.

— Если мы не обсудим Украину, за нас её обсудят солдаты НАТО, — написал ведущий в своём телеграм-канале.

Публикацией Попова поделились его супруга, также ведущая программы "60 минут", Ольга Скабеева и журналист Владимир Соловьёв.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что СМИ часто выставляют Украину в невыгодном свете. В ответ на это замечание Скабеева пояснила, что журналисты делают это ненамеренно.