Число домашних телефонов в России уменьшилось в 1,5 раза за 10 лет

С 2008 по 2018 год количество домашних телефонов в России сократилось в полтора раза. Об этом сообщает RT со ссылкой на отчёт Росстата.
Больше всего телефонов остаётся у жителей Москвы (245,7 на тысячу человек), Санкт-Петербурга (217,7), Тульской (211) и Воронежской (209,4) областей.
А меньше всего аппаратов оказалось в Республике Коми (164,9), Башкирии (162,1), Алтайском крае (148,1), Томской (147,8)и Тюменской (138,3) областях.
Отмечается, что в сельской местности также уменьшилось количество домашних телефонов — с 119,4 до 78,8 аппарата на тысячу человек.
Рекордный минимум зафиксирован в сёлах Дагестана (0,2), Ингушетии (1,7) и Чечни (2,8).
Напомним, накануне в Росстате также рассказали, какие продукты подорожали в сентябре. В этот список попали апельсины, огурцы, чеснок и гречневая крупа.
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