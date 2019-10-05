Путин поздравил президента Таджикистана с днём рождения

Российский лидер также выразил готовность продолжать наращивать взаимовыгодное сотрудничество между странами.

Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Таджикистана Эмомали Рахмона с днём рождения и оценил его вклад в обеспечение безопасности и стабильности в Центральной Азии. Телеграмму российского лидера опубликовали на сайте Кремля.

— В России высоко ценят Ваш личный вклад в укрепление отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами, а также активное участие в коллективных усилиях по обеспечению безопасности и стабильности в Центральной Азии и на евразийском пространстве в целом, — сообщается в поздравлении.

Отметив достигнутые при Рахмоне успехи в экономическом и социальном развитии Таджикистана, Путин выразил готовность продолжать наращивать взаимовыгодное сотрудничество между странами. Вместе с тем он пожелал коллеге крепкого здоровья, успехов и благополучия.