Стали известны подробности жестокого убийства студентки в Подмосковье

Тело девушки с множественными колото-резаными ранениями в частном доме в Домодедове обнаружила сестра.

Жестоко убитая в Подмосковье 17-летняя девушка была студенткой МГТУ имени Баумана. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, девушка поступила в МГТУ в этом году. Последняя запись на её странице в социальной сети гласила: "Хочу плакать от начертательной геометрии".

Напомним, тело девушки вечером 4 октября обнаружила сестра в частном доме в Домодедове. Сначала полиция предполагала, что студентка покончила с собой. Однако впоследствии на теле девушки обнаружили ножевые ранения. Основной версией произошедшего является убийство.

Следователи выясняют все детали и обстоятельства происшествия, а также как преступник проник в дом. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".