В Египте туристам запретят кормить рыб

Пока эти нормы будут носить рекомендательный характер, но власти намерены строго контролировать их выполнение.

Власти Египта намерены попросить зарубежных туристов не кормить местных рыб. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Также будет введён строгий контроль работы компаний, организующих дайвинг-туры. Эти нововведения связаны с тем, что Египет вошёл в число стран, соблюдающих инициативу ООН "Зелёные плавники", которая призвана защитить коралловые рифы от негативного влияния дайвинга и снорклинга.

Также туристов попросят не ломать кораллы и не выбрасывать в море мусор. Сообщается, что первым регионом, где будут введены новые правила, станет Южный Синай, а к весне 2020 года к программе присоединятся остальные мухафазы (территориальные единицы. — Прим. Лайфа) страны. Пока эти нормы будут носить рекомендательный характер, но власти намерены строго контролировать их выполнение.

Местные экологи отмечают, что туризм негативно влияет на состояние окружающей среды. От якорей при дайвинге и снорклинге страдают кораллы, а после катеров остаются следы топлива, угрожающие подводным обитателям.