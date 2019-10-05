Экс-совладельца "Теремка" объявили в розыск по подозрению в мошенничестве

Обвинения столичного следственного отдела якобы связаны с застройкой многоэтажного дома в районе Якиманка.

Московская полиция объявила в розыск крупного бизнесмена-девелопера Романа Фукса, который до 2014 года являлся совладельцем сети ресторанов русской кухни "Теремок". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Бизнесмену было заочно предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Его подозревают в хищении чужого имущества во время застройки одного из домов на Мытной улице.

— Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании заочного ареста в отношении Романа Яковлевича Фукса 11 октября в 10:00 мск, — уточнили в Таганском суде столицы.

Как уточняет РБК, основателю сети блинных "Теремок" Михаилу Гончарову об этой ситуации ничего не известно. По его словам, полицейские не обращались к нему с вопросами о Романе Фуксе. Также Гончаров подтвердил информацию о том, что бизнесмен "уже не является совладельцем сети".