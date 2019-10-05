В МЧС рассказали, какие дома лучше всего защищены от пожаров

Специалисты министерства подчёркивают, что важно уметь пользоваться современными средствами обеспечения безопасности и не использовать их для личных нужд.

Современные многоэтажные дома являются наиболее защищёнными от пожаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

— С точки зрения пожарной безопасности самыми безопасными являются именно современные многоквартирные жилые дома высотой более десяти этажей, — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что новые здания оборудованы системами удаления дыма, противопожарными водопроводами и незадымляемыми лестничными клетками. При этом специалисты министерства подчеркнули, что важно уметь всем этим пользоваться и не растаскивать для личных нужд пожарные рукава. Также в МЧС рассказали, что жители новых домов часто демонтируют дымовые извещатели и блокируют пути эвакуации, что тоже снижает уровень безопасности.

Что касается минусов многоэтажных строений, то к ним специалисты отнесли малое число парковочных мест. Спасатели отмечают, что это затрудняет проезд пожарной техники.

Напомним, 1 октября в России вступил в силу новый закон о курении, согласно которому за сгоревшие от брошенного окурка балкон или квартиру может грозить штраф или даже уголовное наказание.