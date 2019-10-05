Живодёрка из Москвы избила собаку о дверь подъезда — видео

Кадры происшествия поражают своей жестокостью. Пострадавшее животное удалось изъять, но у женщины осталось ещё два питомца.

Москвичка избила свою собаку о дверь подъезда. Правоохранителям удалось изъять пострадавшее домашнее животное, но у женщины продолжают находиться ещё два питомца.

— Конкретная собака на видео — её. Но также девушка берёт собак из приютов, где не хватает мест для животных, и, соответственно, за них она получает дополнительные деньги, — рассказали волонтёры Лайфу.

Зоозащитники также обеспокоены состоянием двух собак, которые продолжают находиться у женщины и которые, по мнению волонтёров, находятся в опасности.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о том, что школьники из Башкирии подорвали петардами десять щенков. Полиция начала проверку сообщений.