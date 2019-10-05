В Москве спасателям пришлось вызволять застрявшего в парте школьника

Как уточняется, колено 10-летнего мальчика застряло между двойными ножками парты.

Нога ученика одной из московских школ застряла в парте. Чтобы её вытащить, пришлось даже вызывать спасателей. Об инциденте сообщает телеканал "360".

— Парта для одного человека, между ножками парты — расстояние. В этот промежуток мальчик засунул коленку. И нога ни туда, ни сюда не двигалась, — рассказал источник в экстренных службах.

Чтобы вызволить ребёнка, учительнице пришлось вызывать спасателей. После прибытия на место они раздвинули ножки парты и освободили мальчика. На время спасательной операции его одноклассников вывели в другой кабинет.

По предварительным данным, школьник чувствует себя хорошо.