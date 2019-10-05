Сотрудник мэрии на Сахалине устроил пьяный дебош: Я тебя пущу по десятому кругу

В мэрии областной столицы посчитали поведение своего сотрудника недостойным и порочащим администрацию.

Специалист одного из подразделений Администрации Южно-Сахалинска был уволен после того, как в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал в одном из ночных заведений города. Видео инцидента опубликовал местный портал Sakhalin.info.

В ночь на 5 октября чиновник устроил пьяные разборки в ночном клубе, а когда охрана попросила его удалиться, он начал материться и угрожал своими полномочиями.

— Вот ты придёшь ко мне, спросишь: "Как там, Юрий Сергеевич, по расселению непригодного жилья?" А я скажу, Коля: "Я тебя пущу по десятому кругу". Будешь ходить по кабинетам. Я вас запомню, — говорил чиновник, показывая удостоверение.

По сообщению администрации города, герой данной видеозаписи — специалист МКУ "Управление жилищной политики" — был приглашён на беседу с руководителем учреждения. Его действия были признаны порочащими администрацию города, после чего чиновник признал вину и написал заявление об увольнении по собственному желанию.