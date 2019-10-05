В ВКС рассказали, сколько времени нужно для решения об ответном ядерном ударе

В случае ядерного удара у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие ответного решения. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказал начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил Анатолий Нестечук.

— Подлётное время бывает разное, в зависимости от направлений, откуда летит, как летит, — сказал генерал-майор.

При этом система предупреждения о ракетном нападении должна зафиксировать летящую в сторону России баллистическую ракету. По словам Нестечука, для принятия решения об ответном ударе нужна серьёзная, мощная сила воли.

Ранее в СМИ появилась информация о российском оружии, способном пережить ядерный удар и уничтожить силы противника после этого.