Disney снимет ремейк "Инспектора Гаджета"

Сценарий для новой картины студии напишут Мики Дэй и Стритер Сайдер, известные благодаря шоу Saturday Night Live.

Студия Disney снимет новый фильм о приключениях героя мультсериала "Инспектор Гаджет". Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

По предварительным данным, продюсерами новой картины станут Дэн Лин и Джонатан Эйрих, участвовавшие в работе над ремейком "Аладдина". К сценарию приложат руку Мики Дэй и Стритер Сайдер, известные благодаря работе над популярным шоу Saturday Night Live.

Сюжет мультсериала "Инспектор Гаджет" закручивается вокруг храброго полицейского-киборга, в тело которого встроены самые разные изобретения, которые помогают ему в работе. Противостоять силам зла ему помогает племянница, Пенни, и пёс Брейн. Сериал выходил с 1983 по 1986 год. В 1999-м был снят полнометражный фильм, роль Гаджета в котором исполнил Мэттью Бродерик.