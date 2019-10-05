В результате протестов в Ираке погибло 100 человек, ещё 4 тысячи ранены

Кроме того, 540 человек были задержаны и 200 из них до сих пор находятся под стражей.

По меньшей мере 100 человек погибли и ещё более четырёх тысяч получили ранения в результате акций протеста, которые начались во вторник, 1 октября, в Багдаде. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на правозащитников.

Согласно данным источников в полиции и в медицинских учреждениях, число жертв включает по меньшей мере шестерых полицейских, которые погибли во время столкновений между антиправительственными демонстрантами и стражами порядка в Багдаде, а также в нескольких районах на юге Ирака.

Пресс-служба Иракской комиссии по правам человека добавила, что на данный момент в больницах Багдада находится минимум 1600 раненых, при этом ожидается, что это число будет расти.

Также, по последним данным, правоохранители задержали 540 человек. При этом 200 из них до сих пор остаются под стражей.

Отметим, что премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди попытался урегулировать ситуацию вечером в пятницу, 4 октября, объявив об отмене комендантского часа.

Премьер также отметил, что контрольная группа в его канцелярии "поддерживает связь с влиятельными партиями в массовом движении в Багдаде, Эн-Наджафе, Эд-Дивании, Васите, Эс-Самаве и Майсане с целью удовлетворения законных требований".

Напомним, что антиправительственные выступления в Ираке начались 1 октября. Вышедшие на улицы Багдада и других городов люди требовали отставки правительства. Также причиной многочисленных акций стали плохие условия жизни, безработица и коррупция в стране.

Впоследствии демонстрации обернулись беспорядками и столкновениями с силовиками. В результате власти страны были вынуждены заблокировать Интернет и привести армию в состояние полной боевой готовности. Также в Багдаде и ряде южных провинций был введён комендантский час, но людей это не успокоило.

При этом все протестующие отрицают причастность к какой-либо политической партии и утверждают, что объединены лишь желанием лучшей жизни.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в настоящее время Ирак является пятой по величине страной в мире по доказанным запасам нефти. При этом в ближайшие десять лет Ирак станет третьим по величине в мире производителем "новой нефти" на рынке и четвёртым по величине производителем нефти в мире.

Однако в то же время, согласно информации Всемирного банка, почти четверть 40-миллионного населения страны живёт менее чем на 1,90 доллара (122 рубля) в день. Кроме того, почти каждый седьмой человек не имеет даже надлежащих санитарных условий.

Ирак пытается восстановиться после войны с террористами ИГИЛ*, которые в 2014 году захватили контроль над территориями севера и запада страны. В связи с этим, по данным Организации Объединённых Наций (ООН), более миллиона человек по-прежнему являются вынужденными переселенцами, а 6,7 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.