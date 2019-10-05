Уволенная из-за фото 18+ учитель опубликовала новый призыв к педагогам — видео

По словам женщины, её фотографии, вызвавшие столь большой резонанс, представляют собой концептуальное нонконформистское искусство.

Тренер по кикбоксингу из Магнитогорска Екатерина Конопенко, которую уволили из-за старых откровенных фотографий, записала новое видеообращение к учителям. В беседе с Лайфом женщина заявила, что каждый педагог должен преодолеть свой страх к свободе.

— Многие пугливые педагоги стараются своими советами сломать меня. Дескать: покайся, грехи молодости и так далее. Но я боец, кикбоксер, тренер — боевая педагогическая единица, а не собирательница слёз и покаяний, — заявила Конопенко, также известная под псевдонимом Катя Ганеши.

Женщина подчеркнула, что её фотографии, вызвавшие столь большой резонанс, представляют собой концептуальное нонконформистское искусство, а не "бытовые тихушные грехи молодости".

— Каждый педагог должен преодолевать свой страх к свободе. Перестать пресмыкаться и перманентно трусить. Сейчас дети и родители стойко ждут разрешения этой непростой ситуации. Мне постоянно звонят новые родители, которые просят записать своих детей в мою группу кикбоксинга. Но у меня нет зала. И я предлагаю им подождать моей победы в суде, — сказала Конопенко.

Напомним, руководство детского юношеского центра "Максимум" уволило Конопенко после того, как внезапно обнаружилась серия старых откровенных снимков с её участием. Екатерина сама рассказала Лайфу о ситуации. Позже она выложила видео, в котором обратилась к учителям с призывом: "Педагоги, долой даже купальники!"