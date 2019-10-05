Автоэксперт поддержал изменения ПДД для самокатов и гироскутеров

Специалист отметил большое количество аварий с участием подобных транспортных средств и посоветовал в ближайшее время принять меры для изменения статистики.

Владельцев самокатов, роликов, скейтбордов, моноколёс и других транспортных средств необходимо строго наказывать за нарушение правил дорожного движения. Такую точку зрения в интервью URA.ru высказал глава общественной системы "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль.

Эксперт подчеркнул, что чаще всего аварии происходят по вине несовершеннолетних россиян и для изменения ситуации нужно предпринять более конкретные меры.

— Обязательно нужно повышать уровень ответственности, вводить штрафы, я бы даже ввёл конфискацию транспортного средства до выяснения обстоятельств, — заявил он.

Крохмаль также предложил добавить в школьную программу дисциплины, которые будут учить ответственному передвижению на таких транспортных средствах.

По его словам, обратить внимание на ситуацию нужно уже сейчас, так как в следующем летнем сезоне популярность электросамокатов и других транспортных средств возрастёт.

Лайф сообщал, что в России собираются внести в ПДД новую категорию транспортных средств, в которую включат электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, скейты, ролики и моноколёса. Соответственно, для них пропишут и правила движения.