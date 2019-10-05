Во время сафари в Мексике туристке оторвало руку

Её подруга успела перевязать конечность и остановить кровотечение, что и спасло жизнь девушки.

Во время сафари на багги в Мексике туристке из Великобритании перерезало руку, после чего конечность пришлось удалить. Об этом сообщает The Sun.

Автомобиль, на котором находилась 26-летняя Брит Челси, попал в ураган, и произошла авария, в результате которой девушке оторвало руку. Её подруга успела перевязать конечность и таким образом остановить кровотечение, что и спасло жизнь туристки.

— По дороге в больницу я чувствовала, что умираю, это было очень страшно. Затем сотрудники скорой помощи сделали мне укол, и я пришла в себя, — рассказала пострадавшая.

Ткани руки были сильно повреждены, поэтому её пришлось ампутировать. Теперь Брит Челси придётся заново учиться писать и водить машину.