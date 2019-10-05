Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в третий раз

По предварительным данным, беременность Лайвли стала достоянием общественности лишь на премьере фильма "Покемон. Детектив Пикачу".

Голливудская пара Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями уже в третий раз, сообщает журнал People.

Пол ребёнка пока не известен, так же как и имя, которое ему подарили Райан и Блейк. По предварительным данным, малыш появился на свет ещё в августе, но супруги сохранили это событие в секрете.

— Они так рады рождению ещё одного ребёнка! Пожалуй, это самая любящая и гармоничная пара, — рассказал источник издания.

Беременность Лайвли стала достоянием общественности лишь на премьере фильма "Детектив Пикачу". Издание отмечает, что в прошлом актриса говорила о том, что очень хочет большую семью. Рейнольдс рассказывал, что ради детей супруги решили не участвовать в съёмках одновременно.

Напомним, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс поженились в 2012 году. Через два года на свет появился их первенец — дочь Джеймс. В 2016 году актёры стали родителями во второй раз.