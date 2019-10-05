В МЧС опровергли сообщения о рухнувшем в Москве доме

Информация об обрушении строящегося дома в районе Хорошёво-Мнёвники не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МЧС РФ.
— Информация, проходящая в ряде СМИ по обрушению дома, не соответствует действительности, — заявили в МЧС РФ.
Ранее СМИ сообщили, что на Карамышевской набережной в столице строящееся здание рухнуло в котлован.
В свою очередь, управление СКР по Москве сообщает, что на стройплощадке произошёл обвал грунта в котлован. Проводится доследственная проверка.
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