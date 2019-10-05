В МЧС опровергли сообщения о рухнувшем в Москве доме

34

Фото © Василий Кузьмиченок / ТАСС

Информация об обрушении строящегося дома в районе Хорошёво-Мнёвники не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МЧС РФ.

Информация, проходящая в ряде СМИ по обрушению дома, не соответствует действительности, — заявили в МЧС РФ.

Ранее СМИ сообщили, что на Карамышевской набережной в столице строящееся здание рухнуло в котлован.

В свою очередь, управление СКР по Москве сообщает, что на стройплощадке произошёл обвал грунта в котлован. Проводится доследственная проверка.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×