В МИД Ирана не подтвердили информацию об освобождении российской журналистки

Министерство иностранных дел Ирана не подтвердило информацию о скором освобождении российской журналистки Юлии Юзик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Посольства РФ в Тегеране Андрея Ганенко.

— Посольство запросило у МИД Ирана доступ (к Юзик. — Прим. Лайфа) и разъяснения. Информацию о скором освобождении нам не подтвердили, — сказал дипломат.

Напомним, 2 октября Юзик задержали в Тегеране. Местные власти заподозрили её в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Для оперативного прояснения обстоятельств инцидента в МИД РФ был приглашён посол Ирана. В Посольстве Исламской Республики Иран заявили о готовности отпустить журналистку.