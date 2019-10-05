Гоген Солнцев вывихнул руку, избивая маникюршу

Выяснилось, что загадочная женщина, из-за которой взбесился шоумен, является его сотрудницей, а не новой возлюбленной.

Шоумен Гоген Солнцев вывихнул руку в драке с работницей маникюрного салона, которая произошла накануне. Об этом сообщила представитель артиста.

— Эта девочка-практикантка с розовыми волосами ещё и напала — Гогену пришлось ехать в травмпункт, потому что она ему вырвала руку, вывихнула, — рассказала Светлана "Комсомольской правде".

Также она раскрыла некоторые подробности инцидента. Выяснилось, что женщину, из-за которой Гоген устроил драку, зовут Лидия Александровна и она является сотрудницей шоумена. Солнцев записал её на маникюр, стоимость которого начинается от семи тысяч рублей.

— И там маникюрша обрезала кутикулу так, что сняла кожу до кости. Лидия позвонила Гогену, а он как раз рядом кофе пил и пришёл. Ссора там была глобальная, — сказала Светлана.

Напомним, что накануне Лайф опубликовал видео побоища в маникюрном салоне. При этом некоторые пользователи Сети предположили, что съёмка — постановочная, а цель её — напомнить общественности о Солнцеве.