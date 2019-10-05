Кто закрыл малыша, неизвестно. Однако интернет-пользователи предположили, что так над мальчиком, вероятно, "прикололся" старший брат.

В городе Горячий Ключ Краснодарского края сотрудницы одного из продуктовых магазинов вытащили из запертой камеры для хранения сумок ребёнка. Соответствующее видео было опубликовано в группе "Горячий Ключ life" в социальной сети "ВКонтакте".

Согласно предварительной информации, работницы супермаркета в торговом центре "Пятая авеню" услышали плач, доносящийся от шкафчиков для сумок. Подойдя поближе, они увидели, что в одной из камер хранения был заперт маленький мальчик. Сотрудницы магазина попытались подобрать ключ к замку ячейки, однако сделать это у них не получилось. Тогда они решили сломать замок.

— Кто тебя туда закрыл, ребёнок? Подожди, моя рыбка. Ты отодвинься, ручки не подставляй, мы дверь сломаем, тебя освободим, — говорила сотрудница магазина.

В результате сотрудникам супермаркета удалось выпустить мальчика. Сколько времени малыш провёл взаперти и кто его туда посадил, не уточняется.

Ранее похожая история произошла в Подмосковье. Мать оставила сына в камере хранения супермаркета. Однако всё оказалось не так очевидно —камеры видеонаблюдения сняли, что женщина не помещала малыша в ячейку и не оставляла его внутри закрытым, а лишь стояла рядом и наблюдала, как он играет.