Элтон Джон рассказал о могучей русской медсестре, спасшей его операцию

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Фото © Instagram/eltonjohn

Из больницы музыканта выписали только спустя 11 дней, и в это время он по-настоящему был близок к смерти.

Британский певец Элтон Джон рассказал, как во время операции на лимфоузлах, которую ему делали в лондонской клинике в 2017 году, никто не мог найти вену на его руке, чтобы сделать укол. Тогда врачи позвали на помощь русскую медсестру, сложенную как "толкательница ядра", которая смогла вколоть успокоительное.

Моё последнее воспоминание — гипервентиляция, когда врачи пытались найти вену, чтобы сделать мне укол. У меня действительно мускулистые руки, так что это всегда было трудно. Ещё и усугублялось тем, что я ненавижу иглы. В конце концов, им пришлось пригласить русскую медсестру, женщину, которая была сложена как олимпийская толкательница ядра, чтобы ввести успокоительное, — написал певец в своих мемуарах, отрывок из которых опубликован в Daily Mail.

После этого артист два дня пролежал в реанимации, а когда пришёл в себя, врачи рассказали, что он подхватил серьёзную инфекцию в Южной Америке, где выступал с концертом. Из больницы музыканта выписали только спустя 11 дней, и в это время он по-настоящему был близок к смерти. Однажды ночью Джон начал молиться и просить Бога оставить его в живых, чтобы ещё раз увидеть своих детей.

Вспоминая этот случай, певец отметил, что только тогда понял, насколько ценит жизнь. Сэр Элтон Джон добавил, что несмотря на огромную любовь к музыке, ему гораздо дороже рассказы сына о том, как он поиграл в футбол.

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