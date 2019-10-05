Элтон Джон рассказал о могучей русской медсестре, спасшей его операцию

Из больницы музыканта выписали только спустя 11 дней, и в это время он по-настоящему был близок к смерти.

Британский певец Элтон Джон рассказал, как во время операции на лимфоузлах, которую ему делали в лондонской клинике в 2017 году, никто не мог найти вену на его руке, чтобы сделать укол. Тогда врачи позвали на помощь русскую медсестру, сложенную как "толкательница ядра", которая смогла вколоть успокоительное.

— Моё последнее воспоминание — гипервентиляция, когда врачи пытались найти вену, чтобы сделать мне укол. У меня действительно мускулистые руки, так что это всегда было трудно. Ещё и усугублялось тем, что я ненавижу иглы. В конце концов, им пришлось пригласить русскую медсестру, женщину, которая была сложена как олимпийская толкательница ядра, чтобы ввести успокоительное, — написал певец в своих мемуарах, отрывок из которых опубликован в Daily Mail.

После этого артист два дня пролежал в реанимации, а когда пришёл в себя, врачи рассказали, что он подхватил серьёзную инфекцию в Южной Америке, где выступал с концертом. Из больницы музыканта выписали только спустя 11 дней, и в это время он по-настоящему был близок к смерти. Однажды ночью Джон начал молиться и просить Бога оставить его в живых, чтобы ещё раз увидеть своих детей.

Вспоминая этот случай, певец отметил, что только тогда понял, насколько ценит жизнь. Сэр Элтон Джон добавил, что несмотря на огромную любовь к музыке, ему гораздо дороже рассказы сына о том, как он поиграл в футбол.