Кинологи не оценили советы о действиях при нападении злой собаки

Лучшей защитой от агрессивных собак, по мнению специалистов, является перцовый баллончик.

Кинологи прокомментировали рекомендации МЧС России по защите от нападения агрессивной собаки и отметили, что разъярённое животное вряд ли получится остановить с помощью команд. Об этом сообщает РБК.

Президент Гильдии каскадёров и экс-президент Российской кинологической федерации Александр Иншаков скептически оценил совет использовать останавливающие команды "Место!", "Стоять!", "Сидеть!" или "Фу!" для отпугивания агрессивной собаки. Иншаков подчеркнул, что животное может не знать команд. По его словам, при нападении ситуация во многом зависит от породы собаки.

— Если человек пойдёт на вас нападать, а вы ему скажете: "Нельзя", он всё равно будет продолжать то же самое делать. То же и с собаками. Лучше не попадать в эту историю, — отметил кинолог.

В свою очередь, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский предложил испугать собаку резким раскрытием зонта, использовать парфюм или перцовый баллончик.

— Ещё можно встать спиной к забору, тогда собака не сможет зайти сзади или встать на что-то высокое, например забраться на машину. Ни в коем случае нельзя бежать, надо остановиться. Собака, как правило, тоже останавливается, — заключил эксперт.

Напомним, ранее в МЧС РФ рассказали, как отогнать злую собаку и что делать, если укуса избежать не удалось.