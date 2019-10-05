Умерла самая старая черепаха мира. Она почти ровесница Петра I

В Нигерии умерла самая старая черепаха в мире — Алагбе было 344 года. Об этом сообщает BBC.
Алагба, которая родилась ещё в XVII веке и являлась почти ровесницей Петра I, жила во дворце африканского вождя племени Огбомосо, куда её привезли ещё его предки.
Черепаха была очень известна и пользовалась популярностью у туристов. Считалось, что она приносит удачу и даже исцеление. За животным наблюдали минимум два специалиста, которые контролировали её потребности и питание.
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