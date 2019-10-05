В Волгограде вместо памятника за 200 тысяч рублей могилу залили бетоном

Женщина хотела, чтобы семейное захоронение обложили плиткой и поставили над ним памятник. Проект оценили в 200 тысяч рублей, заказчица успела заплатить около 160 тысяч рублей.

Пенсионерка Зинаида Вандышева из Волгограда заказала памятник для могилы близких, однако вместо этого захоронение просто залили бетоном. Женщина рассказала об инциденте Лайфу.

Она обратилась в компанию ритуальных услуг "Радоница" с просьбой помочь ей подготовить углубление для своей урны рядом с могилами мужа и сына. Она также хотела, чтобы семейное захоронение обложили плиткой и поставили над ним памятник. Весь проект должен был обойтись в 200 тысяч рублей, Вандышева успела заплатить около 160 тысяч рублей.

Встретившись с директором компании, она показала ему могилу и объяснила, какой памятник ей нужен и где она хочет сделать ячейку для урны. Вопреки данному обещанию, после встречи с женщиной никто не связался, чтобы известить о сроках работ и ознакомить с предварительным чертежом, поэтому она решила съездить на кладбище и посмотреть, что там происходит.

На месте она обнаружила, что кресты "валяются затоптанные", а площадка залита ровным слоем бетона. Возмутившись, она позвонила директору и попросила убрать бетон, также она написала заявление о приостановке работ. Но компания "Радоница" отказалась возвращать захоронению былой вид и возвращать деньги.

— Это, наверное, и дорого, и очень сложно, потому что забетонировано капитально, там проходит какая-то арматура. И теперь мне ещё и угрожают, говорят: "Неизвестно, что ещё с вами может случиться, побойтесь Бога", — добавила женщина.

После инцидента она обратилась в полицию. Позже директор "Радоницы" якобы позвонил ей и сказал, что никто ей не поможет с бетоном, так как он всех "предупредил".

Представители "Радоницы" видят этот инцидент по-другому. Директор Евгений Ялымов заявил изданию "Волгоград онлайн", что женщина просто не понимает, чего хочет. По его словам, всё было сделано так, как она и говорила.

— Место, куда урну планируется в будущем ставить, специально отдельно тонким слоем бетона залито, его аккуратно можно снять, потом залить и закрыть плиткой. А теперь ей всё не нравится, — заявил он.

По его словам, компания вернёт потраченные средства лишь в том случае, если неправильность работ покажет экспертиза.

Сама пенсионерка тем временем подала заявления в местное управление Роспотребнадзора, налоговую инспекцию и полицию.