Нурмагомедов прокомментировал свою победу над Бузовой: Она поймёт

По словам спортсмена, о своём соперничестве с исполнительницей песни "Лайкер" он даже не догадывался.

Российский боец ММА и действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал соперничество с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой за звание самого популярного россиянина в "Инстаграме".

Напомним, ранее Лайф писал, что Нурмагомедов стал самым популярным россиянином среди пользователей сети Instagram, обогнав Бузову по количеству фолловеров.

По словам бойца, он даже не подозревал о том, что соревнуется с Бузовой в количестве подписчиков в социальной сети. Узнал он об этом лишь после окончания титульного поединка в лёгком весе с американцем Дастином Пуарье. Напомним, что российский чемпион сумел во второй раз защитить титул, хотя поединок получился непростым.

— Я даже этого не знал, что идёт соперничество, не соревновался с ней. Но всегда приятно быть первым. Надеюсь, она поймёт. Женщины ведь тоже стараются везде быть первыми. Я всегда сам вёл Instagram, старался писать без ошибок, — цитирует спортсмена RT.