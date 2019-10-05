На Алтае четверо парней угнали такси и изнасиловали пассажирку

Они также избили водителя и обокрали его. СК сейчас разыскивает двух из них, которым удалось скрыться.

В Алтайском крае четверо молодых людей, среди которых был несовершеннолетний, угнали автомобиль и изнасиловали женщину, сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошёл в конце сентября в Алейском районе, где парни сначала избили водителя и похитили у него семь тысяч рублей, а затем надругались над 29-летней пассажиркой авто.

— Органами следствия 19-летний и 17-летний подозреваемые были задержаны, двум другим участникам преступления удалось скрыться, — говорится в сообщении.

"Комсомольская правда" уточняет, что пострадавшие — водитель такси и его пассажирка, которая не успела покинуть салон. Также отмечается, что компания засунула мужчину в багажник его же автомобиля, после чего изнасиловала девушку.

СК обращается к гражданам, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в следственные органы. Предполагается, что молодые люди могут находиться в Кемеровской области.