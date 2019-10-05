Тарантино начал писать книгу о разочаровавшемся в Голливуде человеке

Режиссёр отметил, что через своего героя он получает возможность посмотреть классику кино будто бы в первый раз.

Режиссёр Квентин Тарантино раскрыл свои творческие планы на ближайшее время. Как сообщает издание IndieWire, речь идёт о романе о ветеране Второй мировой войны, который разочаровался в голливудских фильмах.

— У меня там персонаж, который был на Второй мировой войне и видел много кровопролитных сцен. И теперь он вернулся с фронта, а на дворе 50-е, и фильмы его больше не трогают. Он находит их детскими после всего, что пережил сам, — рассказал Тарантино о задумке.

Далее по сюжету герой случайно узнаёт о зарубежных фильмах Акиры Куросавы и Федерико Феллини и понимает, что в них есть что-то большее, чем в "дурацкой голливудщине".

Тарантино отметил, что через своего героя он получает возможность посмотреть классику кино будто бы в первый раз.

Напомним, что вышедший недавно фильм Тарантино "Однажды в Голливуде..." собрал в России миллиард рублей. Режиссёр лично представил картину в Москве.