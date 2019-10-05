В России родилась ещё одна Россия

Имя девочке, появившейся на свет в Подмосковье, дал отец, а мать поддержала идею, так как оно хорошо сочеталось с фамилией.

В роддоме города Орехово-Зуево родилась девочка, которую назвали Россия. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Родители ребёнка — Олег и Инна Солнышкины — переехали в Подмосковье из зарубежья недавно. Имя девочке дал отец, а мать поддержала идею, так как оно хорошо сочеталось с фамилией.

По их словам, в местном загсе к выбору имени отнеслись спокойно, так как данный жест не нарушает закон и не является оскорбительным.

Ранее Лайф сообщал, что в честь страны ребёнка решили назвать и жители Санкт-Петербурга. По словам отца девочки, они с женой изначально выбирали креативное имя, которое будет символизировать патриотизм. Примечательно, что фамилия семьи — Русских.