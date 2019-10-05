На Украине готовы восстановить движение поездов в ДНР и ЛНР

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о готовности властей наладить железнодорожное сообщение с территориями Донбасса, неподконтрольными Киеву. Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Пристайко отметил, что после завершения ремонтных работ в посёлке в Луганской области, где через месяц или полтора по восстановленному мосту уже будут ездить машины, в Донбассе появятся другие мосты и новые переходные пункты.

— Возможно, появится железнодорожное сообщение, чтобы люди могли комфортно переезжать с одной стороны линии разграничения на другую, — цитирует Пристайко УНИАН.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук признал, что железные дороги в стране почти уничтожены.