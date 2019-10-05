Участники "Тавриды" получили почти 179 млн рублей на реализацию проектов

В общей сложности поддержка была оказана 311 творческим проектам по всей стране.

Участникам форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" выделили в этом году порядка 179 миллионов рублей на реализацию их творческих проектов. Об этом в беседе РИА "Новости" сообщил представитель форума Егор Лукьянчиков.

— Окончательная сумма средств, выделенных на творческие проекты участников "Тавриды" в этом году, — 178,6 миллиона рублей, из которых на фестивале было разыграно 86 миллионов, на форуме — 92,6 миллиона рублей, — сказал Лукьянчиков.

В общей сложности поддержка была оказана 311 творческим проектам по всей стране.

Первый фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" проходил с 20 по 26 августа в бухте Капсель на юго-восточном побережье Крыма. Мероприятие стало самой большой в стране площадкой для кастингов и возможностей самореализации для молодёжи в сфере искусства и медиа. В рамках фестиваля прошли масштабные концерты, на которых выступили известные рэперы Мот, Guf, ST, Кравц, Natan, HAZИMA, Doni, Slame и Анет Сай. Фестиваль "Таврида-Арт" посетило свыше 45 тысяч зрителей.