Последствия глобального потепления показали "глазами" орла Виктора

На распространённой записи орёл по кличке Виктор пролетает над Альпами и показывает, как меняются ледники из-за изменения климата.

Члены организации Eagle Wings Foundation показали последствия глобального потепления в Альпах, закрепив камеру на шее орла. Кадры, снятые с высоты птичьего полёта, опубликовали в сервисе YouTube.

На распространённой записи орёл по кличке Виктор пролетает над ледниками Альп. На кадрах, демонстрирующих ряд сооружений, видно, как уменьшился снежный покров на горных вершинах.

Eagle Wings Foundation — благотворительная организация. В рамках своего проекта участники объединения предлагают оценить ситуацию, ознакомившись с кадрами, снятыми фотографом Номи Баумгартл, орлом и спутником Европейского космического агентства.