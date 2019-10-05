Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребёнка

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Мария Миронова. Фото © Instagram/mariya_mironova_actress

Актриса родила малыша в Греции, где в прошлом году сыграла свадьбу с избранником по имени Андрей.

Популярная актриса театра и кино Мария Миронова, которая недавно стала мамой во второй раз, назвала имя и пол своего новорождённого ребёнка.

Напомним, что несколько дней назад Миронова опубликовала фотографию отпечатка детской ноги и написала, что на свет появилось "греческое чудо". Роды прошли успешно, однако артистка решила не делиться с поклонниками всеми подробностями сразу и какое-то время держала пол малыша и его имя в секрете. Ввиду отсутствия информации, поклонники начали поздравлять Миронову с рождением дочери. Вот тут-то актрисе и пришлось их поправить.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/mariya_mironova_actress/?utm_source=ig_embed" target="_blank">mariya_mironova_actress</a></p>

Дорогие мои, я получила сотни поздравлений с дочкой, но, видно, дано мне быть мамой мальчиков. У меня родился сын, имя ему Теодор — дар божий. Фёдор! — написала артистка в "Инстаграме".

Об отце второго ребёнка Мироновой ничего не было известно продолжительное время. Чтобы развеять постоянно появляющиеся слухи, актриса рассказала о своём супруге в социальных сетях.

Мой официальный муж и отец моего будущего ребёнка является директором по развитию русско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями (не судостроительством и не актёрством). Он не японец (во избежание кривотолков), его имя — Андрей, — написала она в "Инстаграме".

Отметим, что у артистки уже есть 27-летний сын Андрей, чьим отцом является президент телевизионного канала World Fashion Channel Russia Игорь Удалов. Окончив школу, молодой человек пошёл по стопам матери и деда — поступил в Щукинское училище, а на последнем курсе стал актёром Театра им. Вахтангова.

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