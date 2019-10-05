WP: Трамп заискивал перед Путиным во время первого разговора

В другом разговоре с российским лидером американский президент якобы попросил дать ему наставление перед встречей с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Лидер США Дональд Трамп заискивал перед президентом России Владимиром Путиным во время их первого телефонного разговора 28 января 2017 года, утверждает The Washington Post.

По данным издания, Трамп сказал Путину, что он великий лидер, и извинился за то, что не позвонил раньше. Сотрудники Белого дома, присутствовавшие во время звонка в Овальном кабинете, рассказали, что Трамп "вёл себя подобострастно и подлизывался", при этом постоянно перескакивая на разные темы.

В другом разговоре с Путиным Трамп якобы попросил дать ему наставление перед встречей с главой КНДР Ким Чен Ыном.

На недавней пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что обязательно поладит с Россией, ведь это "умное решение".